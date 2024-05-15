Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada duruşma ertelendi

Selahattin Demirtaş'ın Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı' gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması 17 Temmuz'a ertelendi.

Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada duruşma ertelendi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, konuşmalarında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı' gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması, Demirtaş'ın avukatının ek süre istemesi üzerine ertelendi.

Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 7 buçuk yıldır Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Selahattin Demirtaş katılmadı.

Duruşma salonunda hazır bulunan Demirtaş'ın avukatı, müvekkilinin mütalaaya karşı savunma yapması için ek süre istedi.

Talebi kabul eden hakim, duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

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