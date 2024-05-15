Bakan Yumaklı'dan 'çay alım fiyatı' açıklaması

Bakan Yumaklı, AKP Grup Toplantısı öncesinde 2024 yılı için açıklanan yaş çay alım fiyatına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Son Güncelleme:
Bakan Yumaklı'dan 'çay alım fiyatı' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AKP’nin Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere konuştu. Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, 2024 yılı için açıklanan yaş çay alım fiyatına ilişkin de konuştu.

Gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Yumakılı, ÇAYKUR'un alım fiyatıyla maliyetlerin arasında anormal bir durumun olmadığını vurgulayarak, "Maliyetlere göre hazırlanmış, açıklanmış, çalışılmış makul bir alım fiyatı var. Her sene olduğu gibi maliyetlere bakılır, onun üzerine makul gelir ya da kar konulur buna göre fiyat açıklanır. Geçen yıllardan hiçbir farkı yok. Ama geçen yıllarda da hatırlıyorsanız bu beklentiler çoktu, çok daha yükseklere çekilmişti. Doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Çay İbrahim Yumaklı Çaykur
Son Güncelleme:
Emekçilerin gözü bu haberdeydi... Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücrete ek zam' sorusuna çok net yanıt Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücrete ek zam' sorusuna çok net yanıt
Akıllı olmanın sırrı olan baharat! Yıllar önce İbn-i Sina'nın zeka açmak için reçetesiydi Akıllı olmanın sırrı olan baharat! Yıllar önce İbn-i Sina'nın zeka açmak için reçetesiydi
Teşkilat'a ara veren TRT'den yeni dizi. Başrol oyuncusu da duyuruldu Teşkilat'a ara veren TRT'den yeni dizi. Başrol oyuncusu da duyuruldu
Rekabet Kurulu'ndan Viking Kağıt'a soruşturma Rekabet Kurulu'ndan Viking Kağıt'a soruşturma
ÇOK OKUNANLAR
Süleyman Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti: "Bana kurulmak istenen komplo..." Süleyman Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti: "Bana kurulmak istenen komplo..."
İzmir açıklarında art arda iki deprem! Naci Görür'den açıklama!
Mısır Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü Mısır Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü
Fatih Portakal, o ismi işaret etti: Görevden alınırsa hiç şaşırmayın! Fatih Portakal, o ismi işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Beştepe'ye çağırdı Ankara'da kritik zirve: MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç Beştepe'ye çağrıldı