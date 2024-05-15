Bakan Yumaklı'dan 'çay alım fiyatı' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AKP’nin Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere konuştu. Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, 2024 yılı için açıklanan yaş çay alım fiyatına ilişkin de konuştu.

Gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Yumakılı, ÇAYKUR'un alım fiyatıyla maliyetlerin arasında anormal bir durumun olmadığını vurgulayarak, "Maliyetlere göre hazırlanmış, açıklanmış, çalışılmış makul bir alım fiyatı var. Her sene olduğu gibi maliyetlere bakılır, onun üzerine makul gelir ya da kar konulur buna göre fiyat açıklanır. Geçen yıllardan hiçbir farkı yok. Ama geçen yıllarda da hatırlıyorsanız bu beklentiler çoktu, çok daha yükseklere çekilmişti. Doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası" ifadelerini kullandı.