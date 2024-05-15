Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet belediyelerini hedef aldı... Konu: 'Eş dost atamaları'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB’un 80’inci Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada muhalefet belediyelerini hedef aldı.

Erdoğan açıklamasında, “Kimse bizden kul hakkının yenilmesine sessiz kalmamızı bekleyemez. 31 Mart'tan sonra muhalefet belediyelerinde yaşanan eş dost atamalarının mahşeri vicdanda ne gibi yaralar açtığını görüp takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuya ilişkin açıklamasının tamamında şunları söyledi:

“Son dönemde tepkilere yol açan israf görüntülerinin önüne geçmeyi arzuluyoruz. Kamu malı ve kamu görevi milletin bizlere emanetidir. Kimse bizden kul hakkının yenilmesine sessiz kalmamızı bekleyemez. 31 Mart'tan sonra muhalefet belediyelerinde yaşanan eş dost atamalarının mahşeri vicdanda ne gibi yaralar açtığını görüp takip ediyoruz. Gençlerimizin kamu kurumlarına ve yöneticilerine olan güvenleri sarsan skandallara artık bir dur denilmesi gerekiyor. Atanarak ve seçilerek gelinen her konumun sahibi milletimizin kendisidir. Buralar birileri için arpalık değildir. Ülkeye ve millete hizmet vasıtalarıdır.

Bu devlet bizim devletimiz. Hangi siyasi görüşe kökene meşrebe mensup olursak olalım hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız. Bu gemiyi fırtınalı sulardan çıkarmak ortak görevimizdir. Meselelerimiz ortak olduğuna göre çözüme de ortak akılla birlikte varmalıyız. Herkesi tasarruf paketini uygulamaya davet ediyorum. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin.”