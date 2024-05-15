İYİ Parti'de bir milletvekili daha istifa etti!
İYİ Parti'de bir milletvekili daha partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 37'ye düşmüş oldu.
İYİ Parti’nde istifa dalgası bitmek tükenmek bilmiyor. Son olarak, 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den Adana Milletvekili seçilen Bilal Bilici partisinden istifa etti.
Bilici’nin sosyal medya hesabındaki biyografi kısmından İYİ Parti milletvekili ifadesinin de kaldırıldığı görüldü.
Son istifa ile birlikte İYİ Parti’nin TBMM’deki milletvekili sayısı 37’ye düşmüş oldu.