Suat Kılıç'tan Bakan Şimşek'e çağrı: 'Tasarrufun en büyüğü ihaleler yapılırken yapılacak olan tasarruftur'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıç, iktidarın tasarruf tedbirlerine destek verirken, daha kapsamlı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin tasarruf ihtiyacının büyük olduğunu ve bu nedenle kara deliklerin kapatılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

"TASARRUFUN EN BÜYÜĞÜ İHALELER YAPILIRKEN YAPILACAK OLAN TASARRUFTUR"

Kılıç, iktidarın açıkladığı amuda tasarruf tedbirlerini ilkesel olarak desteklediklerini söyledi. Kılıç, “Ancak araç kiralama sözleşmeleri ile işçi ve memurların minibüs ve otobüs servisleri ile yapılacak tasarruftan beklenen faydanın sağlanması mümkün değildir. Türkiye’nin tasarruf ihtiyacı 100-200 milyar TL değil, çok daha fazlasıdır. Bunun için de kara deliklerin kapatılması kaçınılmazdır. Vergi af ve muafiyetleriyle yap işlet devret projelerin mercek altına alınması halinde tasarruf paketinin tümünden daha fazla tasarruf yapılacağı açıkça ortadadır. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’e bu anlamda açık çağrıda bulunuyoruz; işçi ve memur servislerini kaldırmakla bu paket amacına ulaşmaz. Aslolan esas kayıp ve kaçakları tespit etmek, önlemek, önüne geçmek ve kamuda gerçek tasarrufu kaynağında yapabilmektir. Tasarrufun en büyüğü ihaleler yapılırken yapılacak olan tasarruftur. Kalitede ve fiyatta rekabeti gözetecek, rekabetçi ortamın kamu ihalelerinde sağlanması halinde çok daha fazla 100 milyarlarca liralık tasarrufun yapılacağı açıkça ortadadır. Kamuda tasarruf zayıf ve sönük bir umut olarak değil, çok daha kapsamlı radikal bir icraat olarak uygulamaya alınmalıdır” diye konuştu.

Kaynak: AA