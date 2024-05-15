İBB Meclisi'nde AKP'li belediyeleri ve TÜGVA'yı sarsacak karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantılarının üçüncü oturumu 15 Mayıs 2024 tarihinde Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki İBB Merkez Binası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Oturumda gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında, önceki dönemde İBB'ye ait gayrimenkullerin AKP'li üyelerin oy çokluğuyla bedelsiz olarak AKP'li belediyelere tahsisinin iptaline ilişkin rapor da yer aldı.

Tartışmalara konu olan tahsisler kapsamında, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan bazı belediye mülkleri, AKP'li belediyelere ve TÜGVA'ya bedelsiz şekilde tahsis edilmesi öngörülmüştü. Bu durum, muhalefet partileri tarafından kamu malının yandaşlara peşkeş çekilmesi olarak eleştirilmişti.

Muhalefet partileri, tahsislerin şeffaf ve liyakat esaslı yapılmadığını savundu. Ayrıca, tahsis edilen mülklerin kamusal amaçlarla kullanılmayacağına dair endişelerini de dile getirdiler.

ANKA'nın haberine göre; İBB Meclisi’nin mayıs ayı olağan toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki İBB Merkez Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Meclis oturumunda gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında, önceki dönemde belediye gayrimenkullerinin AKP’li üyelerin oy çokluğuyla bedelsiz olarak AKP’li belediyelere tahsisinin iptaline ilişkin rapor yer aldı.

Mülkiyeti İBB’ye ait olan ve Esenler Belediyesi’ne tahsis edilen Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi, AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne tahsis edilen Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kültür Merkezi, İnkılap Mahallesi 2381 ada 12 parseldeki yüzme havuzu ve spor tesisi ile İstiklal Mahallesi 1761 ada 4 parsel, AKP’li Pendik Belediyesi’ne tahsis edilen Kurna Mahallesi 171 ada 1 ve 4 parsellerinin tahsislerinin iptali meclisin oyuna sunuldu. AKP’li meclis üyelerinin “ret” oyu kullanırken CHP’li meclis üyeleri “kabul” oyu kullandı. Oy çokluğu ile AKP’li belediyelere yapılan gayrimenkul tahsisleri iptal edildi.

Kaynak: ANKA