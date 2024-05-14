Derz arasındaki kirleri çıkaran yöntem! Fayanslara da asla zarar vermiyor

Fayans temizliği, evdeki en zorlu işlerden biri olabilir. Ancak doğal yöntemlerle fayansları temizlemek oldukça kolaydır ve aynı zamanda fayanslara zarar vermez. Derz arasındaki kirleri çıkarmak için ise etkili bir yöntem bulunmaktadır.

Evde bulunan malzemelerle kolayca uygulayabileceğiniz bu yöntemle fayanslarınızın her zaman temiz ve parlak olmasını sağlayabilirsiniz.

Bu yöntem için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit

Öncelikle, ılık su ve sirke karışımıyla derz aralarını ovabilirsiniz. Sirke, doğal bir temizleyici olarak bilinir ve lekeleri kolayca çözebilir. Bir diğer seçenek ise karbonat ve su karışımıdır. Bu karışımı derz aralarına uygulayıp fırça yardımıyla ovduktan sonra durulayarak lekelerden kurtulabilirsiniz.

Fayans temizliği sırasında dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da doğru fırça kullanımıdır. Sert kıllı bir fırça, derz aralarındaki inatçı lekeleri çıkarmak için idealdir. Ancak fayans yüzeyine zarar vermemek için dikkatli olmalısınız.