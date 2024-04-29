Kahramanmaraş depreminde hasar alan bina kendiliğinden çöktü
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan iki katlı boş bir bina kendiliğinden çöktü.
'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi 25. Sokak'taki iki katlı binada göçük meydana geldi.
AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince enkaz alanında çalışma başlatırken, polis ekipleri de binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Bölgede tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması başlatıldı.