Show TV'den üzücü haber! Bahar'ın final yapacağı tarih açıklandı

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar'ın ne zaman sezon finali yapacağı belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 11 Haziran'da sezon finali yapması beklenen diziye 2.sezon onayı çıktı. Dizinin yeni bölümleri Eylül ayında ekranda olacak.

DİZİYE KONUK OYUNCU

Bahar dizisine Sahra Şaş konuk oluyor. Şaş 13. bölümde “Bahar” dizisinde Leyla karakterine hayat verecek ve dizide Bahar’ın (Demet Evgar) hastası olarak seyirci karşısına çıkacak.

‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 12. Bölümünde neler yaşanacak?

Bahar, Timur’la yolunu ayırmaya kararlıdır ama bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır! Nevra’nın başına gelen bir olay Timur ve Bahar’ı yan yana gelmeye mecbur bırakır! Diğer yandan Umay ve Aziz Uras düzenlerinin dağılmasıyla başa çıkmaya çalışır. Aziz Uras, Zeynep’le ilgili yanlış bir karar verir. Bu karar Yavuzoğlu Ailesi’ni bir arada tutar… Timur bir yandan Selim’le uğraşırken bir yandan Aziz Uras’ı korumak zorundadır. Bahar ise önemli bir kararın eşiğindedir...

“Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!