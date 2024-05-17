8 yaşındaki kızına TikTok'ta cinsel içerikli kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı

Kayseri'de 8 yaşındaki kızına sosyal medya platformu TikTok üzerinden şiddet içerikli ve müstehcen kelimeler kullanan bir kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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8 yaşındaki kızına TikTok'ta cinsel içerikli kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı

Kayseri'de sosyal medya platformunda 8 yaşındaki kızına şiddet içerikli ve müstehcen kelimeler kullanan S.G. (35) isimli kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre polis ekipleri, 8 yaşındaki kızına karşı şiddet içerikli, müstehcen konuşmalar yaptığı videoyu sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, S.G'yi (35) gözaltına aldı.

Yapılan incelemede S.G'nin eşinden 2018 yılında boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla birlikte yaşadığı tespit edildi.

Şüpheli hakkında "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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