Kastamonu merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 10 tutuklu

Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Kastamonu merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 10 tutuklu

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kastamonu ile Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, 'Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak' suçu kapsamında 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma' suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 24'ü Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden S.T, C.G, E.Ö, M.B, S.Y, E.K, İ.P, M.M.Y, B.Y. ve C.Y. tutuklandı, diğer 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin arasında eski İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin de bulunduğu öğrenildi.

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