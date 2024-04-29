Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde İstanbul'dan Balıkesir'e giden yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada otobüsteki 2 yolcu yaralandı.

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Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 2 yaralı

İstanbul'dan Balıkesir istikametine giden şehirler arası otobüs firmasına ait yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze geçişi gişeler mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüsteki 2 yolcunun yaralandığı bildirildi. Yaralanan yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken araçtaki diğer yolcular firmaya ait başka bir otobüse aktarıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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