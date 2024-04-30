Niğde'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 ölü

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. 3 tır, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişinin hayatını bildirildi.

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Niğde'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 ölü

Ulukışla ilçesinde meydana gelen zincirleme kaza sonucunda, 3 tır, bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı trajik olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

06 DAB 053 plakalı kamyon, Ulukışla Pozantı Devlet Karayolu'nda seyir halindeyken, önünde seyreden 31 VS 634 plakalı tırla çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından arkadan gelen iki tır ve bir otomobil, duramayarak kaza yapan araçlara çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ancak maalesef kazada D.K. ve Z.Y. isimli şahıslar hayatını kaybetti.

Vali Cahit Çelik, olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve İl Emniyet Müdürü ile İl Jandarma Komutanından detaylı bilgi aldı.

Kaynak: AA

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