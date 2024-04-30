Ankara'da sağanak sele dönüştü

Ankara’da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

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Ankara'da sağanak sele dönüştü

Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Ankara'da sağanak sele dönüştü - Resim : 1

Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.

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Kaynak: AA

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