ABD'li dev bankadan dikkat çeken yıl sonu dolar kuru tahmini: Dolar kurunun yönü neresi?

ABD'li dev banka, Bank of America (BofA), yıl sonu dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu. BofA ekonomist ve stratejistlerinin yayımladıkları raporda, "TL'de bir miktar nominal değer kaybı olabileceğini bekliyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

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ABD'li dev bankadan dikkat çeken yıl sonu dolar kuru tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? - Resim: 1

Yüksek seyreden enflasyon, TL'nin negatif getirisine yol açarken, yerel seçimlerin ardından piyasalar sakinlemeye başladı.

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ABD'li dev bankadan dikkat çeken yıl sonu dolar kuru tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? - Resim: 2

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dün TL'ye ilginin yüksek olduğunu, TCMB'nin "Tarihte eşi benzeri görülmemiş dozda ve hızda" rezerv birikimi yaptığını söyledi.

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ABD'li dev bankadan dikkat çeken yıl sonu dolar kuru tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? - Resim: 3

"TL'DE AŞIRI DEĞERLENME ÖNGÜRMÜYORUZ"

Şimşek, bu döviz alımı olmasaydı dolar/TL'nin 30'un altına inebileceğini de söyledi ve "TL'de aşırı değerlenme de öngörmüyoruz, tüm aşırılıklar risktir" dedi.

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ABD'li dev bankadan dikkat çeken yıl sonu dolar kuru tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? - Resim: 4

DOLAR KURUNDA SON DURUM

Söz konusu gelişmeler sonrası dolar/TL ise, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,2079'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,22 TL seviyesinden işlem görüyor.

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ABD'li dev bankadan dikkat çeken yıl sonu dolar kuru tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? - Resim: 5

TL'DE SINIRLI DEĞER KAZANCI

TL ise, mart ayında dolar karşısında yüzde 3,5 ile temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamlamıştı.

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ABD'li dev bankadan dikkat çeken yıl sonu dolar kuru tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? - Resim: 6

"PARASAL DURUŞ YETERİNCE SIKI"

Yaşanan gelişmeler sonrası Bank of America (BofA), ekonomist ve stratejistlerinin yayımladıkları "İlk çeyrek karamsarlığı out, yaz iyimserliği in" başlıklı raporda, "Özel sektör artık ekonomideki yavaşlamayı hissediyor ve parasal duruşun yeterince sıkı olduğu görüşünde" denildi.

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ABD'li dev bankadan dikkat çeken yıl sonu dolar kuru tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? - Resim: 7

"TL'DE BİR MİKTAR DEĞER KAYBI OLABİLİR"

"Yerel seçimlerden bu yana yurtiçi döviz talebi tersine döndü ve bankalarla yaptığımız görüşmelerde, satış tarafında hem bireysel yatırımcıyı hem de kurumsal şirketleri gördüklerini söylediler" denilen raporda, "TL’nin istikrara kavuşması halinde dolarizasyonun tersine dönmesi eğilimi yaz aylarında da devam edebilir. Yüksek enflasyon seviyesi göz önüne alındığında, sermaye girişleri yavaşladığında TL’de bir miktar nominal değer kaybı olabileceğini bekliyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

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ABD'li dev bankadan dikkat çeken yıl sonu dolar kuru tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? - Resim: 8

YIL SONU DOLAR KURU NE KADAR OLACAK?

Yapılan değerlendirmeler sonucu BofA, dolar/TL'nin yıl sonunda 38 TL seviyesinde olmasını bekliyor.

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ABD'li dev bankadan dikkat çeken yıl sonu dolar kuru tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? - Resim: 9

AY SONU DOLAR KURU TAHMİNİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 2024 mayıs ayı reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcının yanıtlarıyla oluşturulan anket sonuçlarına göre, katılımcıların ay sonu dolar/TL beklentisi, 32,61 TL olarak öngörüldü.

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ABD'li dev bankadan dikkat çeken yıl sonu dolar kuru tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? - Resim: 10

YIL SONU DOLAR KURU TAHMİNİ

Ayrıca Merkez Bankası'nın cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, bu anket döneminde 38,78 TL oldu.

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ABD'li dev bankadan dikkat çeken yıl sonu dolar kuru tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? - Resim: 11

12 AY SONRASI DOLAR KURU TAHMİNİ

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,47 TL iken, bu anket döneminde 41,80 TL olarak gerçekleşti.

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