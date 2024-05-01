Umman Denizi’nde Portekiz bandıralı konteyner gemisine İHA saldırısı

Portekiz bandıralı konteyner gemisine Umman Denizi’nde İHA saldırısı düzenlendi.

Umman Denizi’nde Portekiz bandıralı konteyner gemisine İHA saldırısı

Umman Denizi’nde Portekiz bandıralı MSC Orion adlı konteyner gemisine İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, geminin Yemen kıyılarından yaklaşık 600 kilometre açıkta olduğu ifade edildi. Saldırıyı Yemen’deki Husiler’in düzenlediği tahmin ediliyor.

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Geçtiğimiz sene kasım ayında Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde askeri ve ticari gemileri hedef almaya başlayan Husiler'in saldırıyı düzenlediği teyit edilmesi halinde ilk kez bu kadar uzak noktadaki bir gemiyi hedef almış olacaklar.

Kaynak: İHA

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