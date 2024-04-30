İsrail, UNRWA Genel Komiseri Lazzariniye vize vermedi

İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini’nin ülkeye yaptığı vize başvurusunu reddetti.

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İsrail, UNRWA Genel Komiseri Lazzariniye vize vermedi

İsrail ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), arasındaki gerginlik devam ediyor. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel’in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini’nin ülkeye yaptığı vize başvurusunu reddettiği aktarılarak, Lazzarini’nin Gazze Şeridi’ni ziyaret etmek için İsrail'e giriş yapmak istediği ifade edildi.

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