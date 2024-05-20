Kanal D'nin yeni dizisi Yalan kimin hayatı? Yargı dizisinin yerine geliyor

Kanal D ekranlarında yayımlanacak Yalan dizisiyle ilgili son bilgiler herkesi çok şaşırttı. Dizidoktoru.com'da aktarılan bilgilere göre; Etkileyici hikâyesi ile merak edilen dizinin yayınlanan iki tanıtımında da önemli bir detay izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Fragmanda Aslıhan Güner’in canlandırdığı Melike karakterinin cezaevine girdiği için kızı Duru’yu ablasına emanet ettiği ve ablası Hülya’nın da bebeği evlatlık olarak verdiği görüldü. Bu olay yeni bir tartışma konusunu da beraberinde getirdi; Dizinin hikâyesi Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu’nun hikayesi mi?



PEKİ, DURU AKSOY ASLINDA DUYGU NEBİOĞLU MU?

Dram dolu anne-kız hikâyesi ile seyirci karşısına çıkacak olan Yalan, yayınlanan tanıtımları ile merak uyandırdı. Dizinin ekrana gelen fragmanlarında önemli bir detay dikkat çekti. “Melike’nin kızı, ünlü modacı Berrin Aksoy’un kızı Duru Aksoy...” repliği seyircilerin dikkatinden kaçmadı. Duru Aksoy karakterinin Duygu Nebioğlu olup olmadığı ise büyük merak konusu oldu. İzleyiciler, “Duru Aksoy aslında Duygu Nebioğlu mu?” sorusunun cevabını beklerken dizinin yapımcıları sessizliğini koruyor.

Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalan’ın oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

Yalan 27 Mayıs Pazartesi günü ilk bölümü ile Kanal D’de ekrana gelecek.