Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Enerji alanında düzenlemeler içeren 16 maddelik Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, birinci bölümünde yer alan ilk 8 madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

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Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, 16 maddelik enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan ilk 8 madde üzerinde görüşmeler yapıldı. Kanun teklifinde yer alan ilk 8 madde için milletvekilleri söz alarak konuşmalar yaptı. Maddeler üzerine muhalefet milletvekillerinin verdiği önergeler reddedildi. Birinci bölümde yer alan her madde Genel Kurul görüşmelerinin ardından oylanarak kabul edildi.

Birinci bölüm görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul'un birleşimini 2 Mayıs perşembe günü saat 14:00'de toplanmak üzere sonlandırdı. Buna göre kanun teklifinin 2. bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerine perşembe günü devam edilecek.

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Kaynak: ANKA

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