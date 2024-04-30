Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs'ta Taksim çağrısı: "Emekçilerin partimiz ile beraber omuz omuza Taksim’de olmalarını diliyorum"

CHP’nin bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, “Partimiz ile beraber omuz omuza 1 Mayıs’ta Taksim’de olmalarını diliyorum. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emek mücadelesi!” dedi.

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Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs'ta Taksim çağrısı: "Emekçilerin partimiz ile beraber omuz omuza Taksim’de olmalarını diliyorum"

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Kılıçdaroğlu, mesajında emekçileri Taksim'de CHP'nin de katılacağını açıkladığı kutlamalara katılım çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı mesaj şöyle:

"Bir tarafta halkın parasıyla kurulan saray sofraları, diğer tarafta yoksul halk… Bir tarafta ıstakozlar, diğer tarafta ekmek kuyruğunda milyonlar… Bir tarafta lüks ve şatafat, diğer tarafta yoksulluk…

Dostlar; 1 Mayıs demek çocuklarını besleyemediği için intihar eden anneyi anlamak ve alnının teri ile insanca yaşayabilmek için çalışan milyonlarca emekçinin hak mücadelesi demektir…

Bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, onurlu mücadelelerini yürekten destekliyor; Partimiz ile beraber omuz omuza 1 Mayıs’ta Taksim’de olmalarını diliyorum. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emek mücadelesi."

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Kaynak: ANKA

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Taksim 1 Mayıs İşçi
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