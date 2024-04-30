CHP'den 1 Mayıs çağrısı: Sömürüden arınmış düzeni savunmak için Taksim'e yürüyoruz!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmeyeceğini açıklamasının ardından CHP'den vatandaşlara çağrı geldi.

Son Güncelleme:
CHP'den 1 Mayıs çağrısı: Sömürüden arınmış düzeni savunmak için Taksim'e yürüyoruz!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim’e çağrı yaptı. CHP İstanbul İl Örgütü, 1 Mayıs saat 10.00’da Saraçhane’de buluşarak Taksim’e yürüyecek.

Çelik’in X hesabından yaptığı duyuru şöyle:

“1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz. 1 Mayıs Çarşamba Toplanma alanı: Saraçhane Saat: 10.00.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs kutlamaları için Taksim Meydanı’nda toplanılmasına izin vermeyeceklerini duyurmuştu.

Kaynak: ANKA

Etiketler
1 Mayıs CHP Özgür Özel Ali Yerlikaya
Son Güncelleme:
Emeklilere 18 bin TL ödeme: 81 ildeki emeklilerin banka hesabına yatırılacak Emeklilere 18 bin TL ödeme: 81 ildeki emeklilerin banka hesabına yatırılacak
CHP'li Gökçen'den Tahir Elçi Davası'nda sanıkların beraatinin istenmesine tepki: Sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerekir! "Sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerekir!"
NOW TV kesin olarak duyurdu. Sevilen diziye 2.sezon onayı çıkmadı NOW TV kesin olarak duyurdu. Sevilen diziye 2.sezon onayı çıkmadı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta üç ilde raylı sistemlerde ulaşım ücretsiz 1 Mayıs'ta üç ilde raylı sistemler ücretsiz olacak
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: İYİ Parti'de Koray Aydın ve destekçileri yeni yol haritası belirleyecek İYİ Parti'de kurultayı kaybeden isim yeni yol haritası belirleyecek
AKP'li iki belediye meclis üyesi istifa etti AKP'li iki belediye meclis üyesi istifa etti
Esenyurt’ta eskort ile pazarlık kavgası: Yanlışlıkla kardeşini öldürdü! Eskort ile pazarlık kavgasında kardeşini öldürdü
AKP'li Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e övgü yağmuru: O benim kahramanım AKP'li Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e övgü yağmuru: O benim kahramanım
2016'da hizmete girmişti: 235 milyon dolarlık garın çatısı aktı! 235 milyon dolarlık garın çatısı aktı!