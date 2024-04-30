CHP'den 1 Mayıs çağrısı: Sömürüden arınmış düzeni savunmak için Taksim'e yürüyoruz!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmeyeceğini açıklamasının ardından CHP'den vatandaşlara çağrı geldi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim’e çağrı yaptı. CHP İstanbul İl Örgütü, 1 Mayıs saat 10.00’da Saraçhane’de buluşarak Taksim’e yürüyecek.
Çelik’in X hesabından yaptığı duyuru şöyle:
“1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz. 1 Mayıs Çarşamba Toplanma alanı: Saraçhane Saat: 10.00.”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs kutlamaları için Taksim Meydanı’nda toplanılmasına izin vermeyeceklerini duyurmuştu.
Kaynak: ANKA
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