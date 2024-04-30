Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta üç ilde raylı sistemlerde ulaşım ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Ankara, İstanbul ve İzmir'de 1 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Son Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta üç ilde raylı sistemlerde ulaşım ücretsiz

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Kaynak: AA

Etiketler
Resmi Gazete 1 Mayıs
Son Güncelleme:
Samsun'da kadın cinayeti: Birlikte olduğu kadını öldüren şüpheli yakalandı Samsun'da kadın cinayeti: Birlikte olduğu kadını öldüren şüpheli yakalandı
Meğer o sorunun çaresi elma sirkesindeymiş. 1 tatlı kaşığı tüketmek bile yeterliymiş Meğer o sorunun çaresi elma sirkesindeymiş. 1 tatlı kaşığı tüketmek bile yeterliymiş
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
Turşu bidonuna bir tane ondan ekleyin bozulma olmuyor ve turşu kütür kütür oluyor Turşu bidonuna bir tane ondan ekleyin bozulma olmuyor ve turşu kütür kütür oluyor
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e övgü yağmuru: O benim kahramanım AKP'li Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e övgü yağmuru: O benim kahramanım
Akşam Gazetesi yazarı Tacettin Kutay'ın kızını taciz ettiği iddia edilen kadın hakkında adli işlem Akşam Gazetesi yazarı Tacettin Kutay'ın kızını taciz ettiği iddia edilen kadın hakkında adli işlem
1 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak 1 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak
Hakan Fidan: 'İsrailli yetkililer, çoktan mahkum edilmiş durumda' Hakan Fidan: 'İsrailli yetkililer, çoktan mahkum edilmiş durumda'
AKP'li iki belediye meclis üyesi istifa etti AKP'li iki belediye meclis üyesi istifa etti