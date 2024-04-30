Samsun'da kadın cinayeti: Birlikte olduğu kadını öldüren şüpheli yakalandı

Samsun’un Atakum ilçesinde bir kişi, gönül ilişkisi olduğu kadını silahla vurarak öldürdü.

Son Güncelleme:
Samsun'da kadın cinayeti: Birlikte olduğu kadını öldüren şüpheli yakalandı

Samsun'da Körfez Mahallesi 5078 Sokak’taki bir apartmanda Ertuğrul T. (39) ile, birlikte olduğu Gülcan Güneş (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ertuğrul T, silahla ateş ederek Gülcan Güneş'i vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler ağır yaralanan Güneş'in, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan şüpheli, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
DEM Partili belediye başkanı istifa etti! 'Dışarıdan yönetmek istiyorlar' DEM Partili belediye başkanı istifa etti!
Emeklilere 18 bin TL ödeme: 81 ildeki emeklilerin banka hesabına yatırılacak Emeklilere 18 bin TL ödeme: 81 ildeki emeklilerin banka hesabına yatırılacak
'Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı' iddialarına ilişkin açıklama! 'Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı' iddialarına ilişkin açıklama!
Zam üstüne zam geliyor! Yaz lastiği fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel yaz lastiği fiyatları listesi... Yaz lastiği fiyatları ne kadar oldu?
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e övgü yağmuru: O benim kahramanım AKP'li Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e övgü yağmuru: O benim kahramanım
Akşam Gazetesi yazarı Tacettin Kutay'ın kızını taciz ettiği iddia edilen kadın hakkında adli işlem Akşam Gazetesi yazarı Tacettin Kutay'ın kızını taciz ettiği iddia edilen kadın hakkında adli işlem
1 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak 1 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak
Hakan Fidan: 'İsrailli yetkililer, çoktan mahkum edilmiş durumda' Hakan Fidan: 'İsrailli yetkililer, çoktan mahkum edilmiş durumda'
AKP'li iki belediye meclis üyesi istifa etti AKP'li iki belediye meclis üyesi istifa etti