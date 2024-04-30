Ege beşik gibi sallandı. Son depremler bölge halkında paniğe sebep oldu. Dün sabah meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremden kısa süre sonra İzmir Seferihisar açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı olmuştu. Bu gece bir deprem daha yaşandı, AFAD ilk verileri açıkladı...

EGE DENİZİ'NDE 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 01.08'de gerçekleşen depremin derinliği, 6 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.