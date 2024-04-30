Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde dün peş peşe meydana gelen 3,5 ve 4,2 büyüklüğündeki depremlere bu gece bir yenisi daha eklendi.
Ege beşik gibi sallandı. Son depremler bölge halkında paniğe sebep oldu. Dün sabah meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremden kısa süre sonra İzmir Seferihisar açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı olmuştu. Bu gece bir deprem daha yaşandı, AFAD ilk verileri açıkladı...
EGE DENİZİ'NDE 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 01.08'de gerçekleşen depremin derinliği, 6 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-04-30
Saat:01:18:34 TSİ
Enlem:35.35333 N
Boylam:25.89389 E
Derinlik:6.51 km
Detay:https://t.co/jHZpvMb5NF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi