Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde dün peş peşe meydana gelen 3,5 ve 4,2 büyüklüğündeki depremlere bu gece bir yenisi daha eklendi.

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

Ege beşik gibi sallandı. Son depremler bölge halkında paniğe sebep oldu. Dün sabah meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremden kısa süre sonra İzmir Seferihisar açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı olmuştu. Bu gece bir deprem daha yaşandı, AFAD ilk verileri açıkladı...

EGE DENİZİ'NDE 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 01.08'de gerçekleşen depremin derinliği, 6 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.

DEM Partili belediye başkanı istifa etti! 'Dışarıdan yönetmek istiyorlar' DEM Partili belediye başkanı istifa etti!
NOW TV kesin olarak duyurdu. Sevilen diziye 2.sezon onayı çıkmadı NOW TV kesin olarak duyurdu. Sevilen diziye 2.sezon onayı çıkmadı
Zam üstüne zam geliyor! Yaz lastiği fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel yaz lastiği fiyatları listesi... Yaz lastiği fiyatları ne kadar oldu?
Samsun'da kadın cinayeti: Birlikte olduğu kadını öldüren şüpheli yakalandı Samsun'da kadın cinayeti: Birlikte olduğu kadını öldüren şüpheli yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e övgü yağmuru: O benim kahramanım AKP'li Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e övgü yağmuru: O benim kahramanım
Akşam Gazetesi yazarı Tacettin Kutay'ın kızını taciz ettiği iddia edilen kadın hakkında adli işlem Akşam Gazetesi yazarı Tacettin Kutay'ın kızını taciz ettiği iddia edilen kadın hakkında adli işlem
1 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak 1 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak
Hakan Fidan: 'İsrailli yetkililer, çoktan mahkum edilmiş durumda' Hakan Fidan: 'İsrailli yetkililer, çoktan mahkum edilmiş durumda'
AKP'li iki belediye meclis üyesi istifa etti AKP'li iki belediye meclis üyesi istifa etti