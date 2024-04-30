CHP'li Gökçen'den Tahir Elçi Davası'nda sanıkların beraatinin istenmesine tepki: Sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerekir!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015’te katledilmesine ilişkin açılan davada, sanık üç polis memuru hakkındaki mütalaasında beraat yönünde görüş bildirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen , “Bu olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve tüm sorumluların açığa çıkması, bu sorumluların hepsinin yargı önünde hesap vermesi gerekir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, savcının beraat istemesine tepki gösterdi. Sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Gökçen, şunları söyledi:

“'TAHİR ELÇİ İÇİN ADALET’ DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Diyarbakır Baro Başkanı, insan hakları savunucusu avukat Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde hepimizin gözünün önünde, kameraların önünde katledildi. Aradan geçen 8 yılı aşkın bir süreye rağmen bu cinayet halen aydınlatılmadı. İddianame yetersiz bir şekilde düzenlendi, deliller yetersiz bir şekilde toplandı. Talep edilen bütün tanıklar dinlenmedi. Bugüne geldiğimizde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bütün sanıkların beraatine karar verilmesi yönünde bir mütaalada bulundu. Bu durum uzun yıllardır devam eden cezasızlık politikasının Tahir Elçi davası için de sürdürüldüğünü gösteriyor.

Bizler tekrarlıyoruz. Bu olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve tüm sorumluların açığa çıkması, bu sorumluların hepsinin yargı önünde hesap vermesi gerekir. Kamuoyu merak ediyor. Kameraların, herkesin gözünün önünde işlenen bir cinayetten, suikasatten bahsediyoruz. ‘Tahir Elçi için adalet’ demeye devam edeceğiz.”

Kaynak: ANKA