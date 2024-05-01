Resmi Gazete'de yayımlandı: Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti

Cumhurbaşkanı kararına göre 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseldi.

1 yıla kadar olan vadeli hesapların stopaj oranı, yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseldi.

1 yıldan uzun vadelerde 0 olan stopaj oranı ise yüzde 2.5 oldu.

Karar göre enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj 0 olacak.

STOPAJ NEDİR?

Stopaj, kişinin elde ettiği gelir üzerinden devlet tarafından alınan gelir vergisidir.

Mevduat stopajı ise bankada bulunan mevduat hesabından elde edilen faiz gelirinden kesilen vergidir. Vadeli mevduat hesaplarındaki stopaj oranı döviz cinsine ve vadeye göre değişiklik gösterir.