BDDK duyurdu, 2 yıl sonra güncellendi: Temassız kartlarda yeni dönem!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), temassız kartlarda şifresiz işlem limitinin yükseltileceğini duyurdu. Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra yeniden güncellenirken, 1 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak.
Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, güncellendi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre; şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.
2 YIL SONRA YENİDEN
Öte yandan 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra yeniden güncellenmiş olacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
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