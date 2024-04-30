Merkez Bankası açıkladı, KKM zararı ortaya çıktı: Tarihin en büyük iktisat deneyi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kur korumalı Mevduat (KKM) zararını açıkladı. Zarara ilişkin TCMB eski başekonomisti Hakan Kara ise, "Tarihin en pahalı iktisat deneyinin sonucu" dedi.

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Merkez Bankası açıkladı, KKM zararı ortaya çıktı: Tarihin en büyük iktisat deneyi!

Türkiye, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemiyle 20 Aralık 2021 gecesi tanıştı.

Sistemin hayata geçirileceğinin açıklanmasının hemen ardından, Türk lirası döviz kuruna karşı yüzde 40 değer kazanmıştı.

DOLAR KURU YENİDEN YÜKSELDİ

Ancak Aralık 2021'de yaklaşık 16 liradan 11 liraya düşen dolar, 28 ay sonra bugün 32 liraya aştı.

Merkez Bankası açıkladı, KKM zararı ortaya çıktı: Tarihin en büyük iktisat deneyi! - Resim : 1

KKM'NİN ZARARI 833.4 MİLYAR TL

Söz konusu gelişmeler sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklanan 2023 Yıllık Raporu'nda KKM zararının 833.4 milyar TL olduğu açıklandı.

"TARİHİN EN PAHALI İKTİSAT DENEYİ"

KKM'nin zararının açıklanması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan TCMB eski başekonomisti Hakan Kara ise, "Tarihin en pahalı iktisat deneyinin sonucu olarak Merkez Bankası geçen yıl neredeyse tamamı KKM kaynaklı 818 milyar TL zarar etti. Ayrıca eksi rezervden dolayı 318 milyar da değerleme zararı var. Uluslararası muhasebe standartlarına göre zarar toplamda 1 trilyon 136 milyar TL" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat (KKM) KKM
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