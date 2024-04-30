Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon itirafı: Tahminlerimizin üzerinde!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TCMB 92. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Karahan, "Mart ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, devam eden zayıflamaya rağmen öngörülerimizden yüksek gerçekleşti. Tüketim malı ve altın ithalatındaki seyir cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte direncin sürdüğüne işaret etti. Diğer taraftan, mart ayındaki politika adımlarımızın etkisiyle finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaştı. Yaptığımız parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerini yakından izliyoruz. Bu doğrultuda, Nisan ayı toplantımızda parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizini sabit tutmakla birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşumuzu koruduğumuzun altını çizmek isterim" dedi.

"TAHMİNLERİMİZİN ÜZERİNDE"

"Parasal sıkılaşmanın da desteğiyle 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinde eylül ayı itibarıyla başlayan iyileşmenin devam ettiğini" belirten Karahan, "Yıl sonu enflasyon beklentilerinin ise halen enflasyon raporlarında paylaştığımız tahminlerimizin üzerinde olduğunu görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞUMUZU SÜRDERECEĞİZ"

"Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz" diyen Karahan, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanıp, enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.

"PARA POLİTİKASI DURUŞUNU SIKILAŞTIRACAĞIZ"

Karahan, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunu sıkılaştıracağız. Para politikasındaki kararlı duruşumuzun; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği ve dezenflasyonun 2024 yılının ikinci yarısında tesis edileceğini öngörmekteyiz" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem