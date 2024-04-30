Artış sürdü, kira getirisi en yüksek 10 il belli oldu!

Enflasyon ve kur krizi, TL'nin negatif getirisine yol açarken artan kiralar cep yakmaya başladı. Kira artışları sonrası kira getirisi en yüksek 10 il belli oldu.

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Artış sürdü, kira getirisi en yüksek 10 il belli oldu!

Konut kredilerinde faiz yükü yüzde 250’yi geçerken satışlarda durgunluk ve fiyatlarda reel gerileme sürüyor.

Buna rağmen, peşin alımla konut yatırımı yapmak isteyenler için 13-15 yıl kira amortisman süresi önemli gösterge olmaya devam ediyor.

EN YÜKSEK KİRA GETİRİSİ 10 ŞEHİR

En yüksek kira getirisinde ilk 10 şehir arasında İstanbul yer almazken; sıralama şu şekilde gerçekleşti:

Artış sürdü, kira getirisi en yüksek 10 il belli oldu! - Resim : 1

1- Ankara,

2- Tekirdağ,

3- Bilecik,

4- Kilis,

5- Şanlıurfa,

6- Manisa,

7- Gaziantep,

8-Ağrı,

9- Siirt,

10- Yozgat.

Kaynak: Gerçek Gündem

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