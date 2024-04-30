Tekel bayileri boykot etti, sigara grubundan açıklama geldi!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, British American Tobacco’nun (BAT) sigaralarını satmama kararı aldıklarını açıklamıştı.

Sigara firmalarının esnafın kar etmesinin önüne geçtiğini belirten Dündar, "Bu hafta içi BAT yetkilileri ile yaptığımız görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığı için hem bayilerimiz hem de müşterilerimizin lehine bugünden itibaren BAT firmasının 'hiçbir ürününü' raflarımıza koymayacağımızı bilmenizi isterim" demişti.

"TAMAMEN ASILSIZDIR"

Dündar'ın bu açıklaması sonrası BAT tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BAT Türkiye bünyesindeki tütün ürünlerin satışının sonlandırıldığı yönündeki haberler tamamen asılsızdır. İlgili tüm ürünlerin satışı, BAT Türkiye’nin ülke genelindeki 130 binden fazla perakendecisinde sorunsuz şekilde devam etmektedir."

Kaynak: Gerçek Gündem