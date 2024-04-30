Dolar kuru dalgalandı, düşüş başladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararı sonrası enflasyon risklerine karşı "ihtiyatlı" olacağı mesajını verdi.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası dolar/TL, dün dalgalı bir seyir izleyerek günü 32,50 TL'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,38 TL'den seviyesinden işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesi ve bu yıl bir faiz indirimine gidebileceğine ilişkin fiyatlamaların öne çıkmasına karşın, şirketlerin öngörülerin üzerinde gelir elde etmesi piyasalarda hisse ve sektör bazlı oynağı artıyor.

Yarın Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bu hafta istihdam raporu verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem