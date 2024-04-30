Düşüş sürüyor, altında kritik bekleyiş: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik beklentiler, altının ons fiyatını baskılarken, gram altın düşüşe geçti.

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Düşüş sürüyor, altında kritik bekleyiş: Gram altın ne kadar?

Yarın açıklanacak Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri öncesi, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Söz konusu gelişmeler öncesi Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik beklentiler, altının ons fiyatını baskıladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yaşanan gelişmelerle birlikte gram altın, yeni güne önceki kapanışının altında başlamasının ardından 2 bin 420 lira seviyesinde bulunuyor.

Düşüş sürüyor, altında kritik bekleyiş: Gram altın ne kadar? - Resim : 1

Dün yatay seyreden altının gram fiyatı günü 2 bin 440 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 10 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞÜŞTE

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,7 azalışla 2 bin 320 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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