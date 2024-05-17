SPK, 2 şirketin ilk halka arzını onayladı: Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarına izin verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki şirketin ilk halka arzını onayladı, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarına ve borçlanma aracı ihraçlarına onay verdi.

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SPK, 2 şirketin ilk halka arzını onayladı: Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarına izin verdi

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), 16 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda önemli kararlar aldı. Kurul, Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ ile Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

SPK bültenine göre Kurul, Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ'nin pay başına 28 liradan, Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin pay başına 49,50 liradan ilk halka arzına onayladı.

Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 20 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımına, Zedur Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 149 milyon 750 bin lira ve Sanica Isı Sanayi AŞ'nin 465 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımına onay veren SPK, Sasa Polyester Sanayi AŞ ve Derlüks Yatırım Holding AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

Kurul, Atılım Faktoring AŞ'nin 50 milyon lira, İş Faktoring AŞ'nin 1 milyar lira, QNB Finans Faktoring AŞ'nin 500 milyon lira, ZİP Finansman AŞ'nin 40 milyon lira, Fiba Faktoring AŞ'nin 325 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Trive Portföy Yönetimi AŞ Trive Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Kaynak: AA

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