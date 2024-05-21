Kızıl Goncalar dizisine veda eden oyuncu! Hangi başrol diziden ayrılıyor?

Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd karakterine can veren Mert Yazıcıoğlu ile birlikte, dizinin diğer önemli karakterlerinden birinin de veda ettiği iddia ediliyor. Bu iddiayı ortaya atan kaynaklara göre, dizinin sevilen karakterlerinden biri daha diziye veda edecek.

Dizide Hande Alkanlı karakterine can veren Duygu Sarışın ile Seçkin karakterine can veren Tuğrul Tülek'in diziye veda ettiği öne sürüldü. Ancak bu iddia doğrulanmadı.

MERT YAZICIOĞLU DİZİDE ÖLDÜ MÜ?

Kızıl Goncalar dizisinin sezon finalinde Cüneyd hiç beklemediği bir sırrı öğreniyor ve surların tepesine çıkıyor. Cüneyd'in son sahnede üzerindeki cübbe yerde görülüyor. Cüneyd ise ortalıkta görülmüyor. Cüneyd karakterine can veren Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılıp ayrılmadığı 2.sezonda belli olacak.

2.sezon bölümleri ise Eylül ayında ekranda olacak.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Meryem, Birgül ve Zeynep’in kızları okutma çabası Cüneyd’in posta oturmasıyla gerçeğe yaklaşsa da Cüneyd’in bu niyeti sadece Faniler arasında değil, diğer tarikatlar arasında da infiale sebep olur. Naim ise her şeyini kaybetmiş ve sürülmüşken Nadire’den onu yeniden hayata bağlayacak bir haber alır. Yine de işler hiç de beklediği gibi sonuçlanmayacaktır. Meryem ve Zeynep amaçlarına ulaşacağı anda Mira da nihai gerçeğe yaklaşır. Ancak Levent’e rağmen harekete geçen Beste’nin son hamlesi Mira’yı atlatsa da Meryem hayatının en büyük sırrına çok yakındır. Ancak ortaya çıkacak tek sır bu olmayacaktır. Cüneyd de annesi, kendisi ve babasıyla ilgili gerçeği nihayet öğrense de artık her şey için çok geçtir…