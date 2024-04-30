Büyükşehir işçilerine 33 bin 250 TL promosyon
Aydın Büyükşehir Belediyesi bankalarla gerçekleştirdiği promosyon ihalesi yapıldı. İhale sonucu Büyükşehir işçileri 33 bin 250 TL promosyon alacak.
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bankalar ile gerçekleştirdiği promosyon ihalesi sonuçlandı.
İhale sonucunda Büyükşehir Belediyesi işçileri 33 bin 250 TL promosyon alacak. Promosyonlar Haziran ayının ilk haftasında, tek seferde çalışanların hesaplarına yatırılacak.
Her zaman çalışanların haklarını gözettiklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi
Kaynak: İHA