Menemen tavasına 1 kaşık ekleyin lezzeti katlanıyor! Köylülerin hep denediği yöntem

Köy evlerinde geleneksel mutfakların vazgeçilmezi olan kuyruk yağı, yemeklere eşsiz bir lezzet katar. Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan menemen, kuyruk yağı ile yapıldığında çok daha lezzetli bir hal alır. İşte, enfes bir menemen tarifinin detayları...

Malzemeler:

4 adet büyük domates veya yazdan hazırladığınız mevsiminde rendelenmiş domates konservesi

3 adet sivri biber ve dilerseniz farklı biber çeşitleri (Çarliston türü biberler de menemene farklı ve tatlı bir lezzet katar)

2 yemek kaşığı kuyrukyağı

6 adet yumurta

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Sunum için arzunuza göre kıyılmış maydanoz

Yapılışı:

Öncelikle domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Daha önceden yazdan yapılmış rendelenmiş konserve domatesiniz varsa kenara ayırın. Oda sıcaklığında olsun.

Biberlerin çekirdeklerini temizleyip yıkayın ve ince ince doğrayın. Kuyrukyağını tavada ısıtın.

Tavanın içerisine ilk olarak biberleri ekleyip kavurun ancak yakmamaya dikkat edin.

Ardından doğranmış domatesleri ilave edin.

Tuzunu ekleyin.

Tavanın kapağını kapatıp sebzeleri iyice pişirin.

Domatesler suyunu çektiğinde yumurtaları sarıları bozulmayacak şekilde tavaya kırın.

Son olarak tavanın kapağını tekrar kapatıp çok kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Üzeri hafif nemliyken ocağın altını kapatın.

Karabiber, kırmızı pul biber gibi baharatları son aşamada serpip servis edin.

Hazırladığınız enfes menemeni sıcak olarak servis edebilirsiniz. Yanında taze ekmek ve çay ile harika bir kahvaltı deneyimi yaşayabilirsiniz. Afiyet olsun!