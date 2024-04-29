Kanal 7'nin en çok seyredilen dizisiydi... Ekrana veda edeceği tarih belli oldu

Üzücü bir haberle birlikteyiz. Kanal 7’nin izleyicileri tarafından kısa sürede sevilerek takip edilen günlük dizisi Rüzgârlı Tepe’nin sezon finali tarihi nihayet belli oldu. Dizinin ne zaman sezon finali yapacağı merak konusu olmuştu, ancak artık bu konuda net bir bilgi elimizde.

Rüzgârlı Tepe'nin hayranları, dizinin sezon finalinin ne zaman yapılacağını merak ediyorlardı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Rüzgârlı Tepe dizisi seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Kanal 7‘nin Rains Pictures ve Unik Film imzalı iddialı projesinde Cemre Arda (Zeynep) ve Gökberk Yıldırım (Halil) başrolleri paylaşıyor.

Yönetmenliğini Halil İbrahim Ünal’ın yaptığı dizinin sezon final tarihi belli oldu.

Yurtdışında da yoğun ilgi gören ve 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde aralarında Gürcistan, Makedonya, Polonya’nın da olduğu 6 ülkeye satılan “Rüzgârlı Tepe” dizisi 130. bölümünün ekrana geleceği 28 Haziran’da sezon arası verecek. Dizide Selma Kutluğ, Sude Oduncu, Hilal Kuvvet, Zeynep Serpil Bozkurt, Dilek Aba, Sena Pehlivan, İlayda Sumak, Ezgi Dalgıç, Furkan Bozkurt, Ecem Yüceşakar, Arda Şanlı ve Caner Tanrıverdi de rol alıyor.