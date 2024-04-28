Zam üstüne zam geliyor! Yaz lastiği fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel yaz lastiği fiyatları listesi...
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sürücüler yaz lastiği fiyatlarını araştırmaya başladı. Güncel fiyatlar ise cep yakıyor...
Araç sahipleri yaz lastikleri için hazırlık yaparken, fiyatlar da tavanı gördü. Geçen yıl ortalama 1.547 TL, 6 ay önce 2.070 TL ve 1 hafta önce 2.613.45 TL'den alıcı bulan lastiklerde güncel fiyatlar ortalama 2.659 TL'ye kadar yükseldi.
Ekonomim'in güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre, yaz lastiği fiyatları...
Continental PremiumContact 7 205/55 R16 91V Yaz Lastiği (Üretim Yılı:2023): 2.659 TL
Continental 205/55 R16 91V Premiumcontact 7 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 3.154,70 TL
Continental 195/55 R16 87H EcoContact 6 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 3.653,70 TL
Continental 215/50 R17 95Y Xl Fr Premium Contact 7 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı 2024): 4.939,05 TL
Continental 235/55 R18 100V Fr Premium Contact 7 Suv Yaz Lastiği (Üretim Yılı 2024): 5.383,50 TL
Continental 195/60 R16C 99/97H ContiVanContact 100 Hafif Ticari Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 4.132,50 TL
Continental 225/55 R18 98V ContiCrossContact LX 2 FR Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 5.344,75 TL
Continental 225/45 R17 91Y Fr Premiumcontact 7 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2024): 3.312,45 TL
Continental 215/65 R16 102V Xl Premium Contact 7 Suv Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2024): 4.201,75 TL
Continental 245/45 R20 103Y Xl Fr Sportcontact 7 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 8.681,50 TL
Continental 205/60 R16 96H Xl Premiumcontact 6 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2024): 5.087,20 TL
Lassa 225/55 R17 101W Driveways Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 4.246,45 TL
Lassa 215/55 R17 94W Revola Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2024): 3.729,60 TL
Lassa 225/55 R18 98V Competus H/P 2 SUV Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 3.910,05 TL
Lassa 225/75 R16C 121/120R Transway 3 Hafif Ticari Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2024): 4.569,50 TL
Goodyear 185/65 R15 92H XL Eagle Sport Oto 4 Mevsim Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 2.184 TL
Goodyear 205/55 R16 91V EfficientGrip Performance Fı Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 2.765,05 TL
Falken 185/65 R15 Tl 88H Ziex ZE310 Ecorun Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2024): 2.283,39 TL
Michelin 225/45 R17 91W Primacy 4+ Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 3.504 TL
Michelin 215/55 R16 93V Primacy 4 + Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2024): 5.795 TL
Aptany 225/45 R18 95W Xl Ra301 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 3.348,44 TL
Aptany 245/35 R20 95W Xl RA301 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 4.102,10 TL
Dayton 195/60 R15 88H Touring 2 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2024): 2.344,90 TL
Dayton 235/65 R16C 115/113R Van Hafif Ticari Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2024): 4.442,70 TL
Bridgestone 195/65 R15 91H Ecopia EP150 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 2.256,00 TL
Bridgestone 195/55 R16 87H Turanza T005 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2023): 3.326,90 TL
Bridgestone 195/65 R15 91H Ecopia EP150 Oto Yaz Lastiği (Üretim Yılı: 2024): 2.299,20 TL