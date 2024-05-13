AKP'de değişim süreci başlıyor: İlk zirve yarın gerçekleşecek

31 Mart yerel seçimlerinde ikinci parti konumuna düşen AKP’de değişim için ilk zirve yarın gerçekleştirilecek.

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AKP'de değişim süreci başlıyor: İlk zirve yarın gerçekleşecek

AKP'de 31 Mart gecesi başlayan seçim sonuçlarını değerlendirme toplantıları devam ediyor. Her hafta Strateji Kurulunu toplayan ve seçim sonuçlarını masaya yatıran AKP yönetimi, yarın il başkanları ile buluşacak.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantı, 31 Mart seçimleri sonrası ilk il başkanları toplantısı olmasından dolayı büyük önem taşıyor.

Toplantıda bazı il başkanlarının değişebileceği belirtilirken, Erdoğan’ın değişim sürecine yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Yarın yapılacak toplantıda, öncelik olarak koltuğu boş olan illere asaleten başkan atanmasının yanı sıra İstanbul ve Ankara gibi bazı illerin yönetimlerinin değişmesi öngörülüyor. Toplantıda, şehir şehir oy kaybının sebepleri de istişare edilecek.

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Recep Tayyip Erdoğan 2024 Yerel Seçimleri AKP
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AKP'de değişim süreci başlıyor: İlk zirve yarın gerçekleşecek AKP'de değişim süreci başlıyor: İlk zirve yarın gerçekleşecek