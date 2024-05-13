Esenyurt’ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Murat D. ve eşi Sema D, alışveriş yapmak için Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'ndeki bir tuhafiye dükkanına geldi. Bu sırada dükkana giren bir kişi, Murat D. ve Sema D’yi silahla vurup yaya olarak kaçtı. Dükkandakilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Murat D. ve Sema D.'yi hastaneye kaldırdı. Sema D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Murat D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA