Gaziantep'te aile dehşeti! Eşini öldürdü, oğlunu ve damadını yaraladı

Gaziantep'te aile içi tartışma sonrası cinnet getiren bir şahıs, tüfekle eşini öldürdü; oğlunu ve damadını ağır yaraladı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te aile dehşeti! Eşini öldürdü, oğlunu ve damadını yaraladı

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde akşam saat 22.00 sıralarında; aile içi tartışma sonrası cinnet getiren Halil Özdemir (46), eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Özdemir (44), oğlu İbrahim Eren Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt'a (23) ateş etti. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde tüfekle vurulan Zeynep Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İbrahim Eren Özdemir ile Hanifi Bozkurt ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Eren'in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Cinnet getirerek eşini öldüren, oğlu ile damadını da ağır yaralayan katil zanlısı Halil Özdemir ise olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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