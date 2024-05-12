Ordu'da acı olay! Üzerine telefon direği devrilen çocuk hayatını kaybetti

Ordu'da, üzerine telefon direği devrilen 10 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu'da acı olay! Üzerine telefon direği devrilen çocuk hayatını kaybetti

Ordu'nun Gölköy ilçesinde, üzerine telefon direği devrilen çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Sarıca Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin yakınındaki fındık bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan Kadir Efe Kayhan’ın (10) üzerine telefon direği devrildi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kadir Efe Kayhan, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Gölköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, sonrasında ise Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.,

Burada tedavi altına alınan Kayhan, bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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