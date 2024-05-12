Ankara'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan bir araç direğe çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

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Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 MC 7580 plakalı otomobil, Çankaya ilçesi Libya Caddesi'nde trafik levhası direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta sıkışan yarılılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Ankara
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