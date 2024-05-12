Mersin'de 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren anne gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülüzar E. (42) adlı kadın, misafir olarak geldiği bir akrabasının evinde, cinnet geçirerek 9 yaşındaki oğlu Y.E.'yi karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gülizar E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarma karakoluna götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İHA