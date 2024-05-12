Mersin'de 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı

Mersin'de bir çocuk, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen annesi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son Güncelleme:
> <

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren anne gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülüzar E. (42) adlı kadın, misafir olarak geldiği bir akrabasının evinde, cinnet geçirerek 9 yaşındaki oğlu Y.E.'yi karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gülizar E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarma karakoluna götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Cinayet Mersin
Son Güncelleme:
23 milyon liralık kaçakçılık vurgunu: 2 gözaltı 23 milyon liralık kaçakçılık vurgunu: 2 gözaltı
Ankara'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı Ankara'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Atilla Yeşilada yatırımcıları uyardı ve tüyoyu verdi! 1 yatıran 15 alacak Atilla Yeşilada yatırımcıları uyardı ve tüyoyu verdi! 1 yatıran 15 alacak
Kanal D'den beklenmedik hamle. Arka Sokaklar'a katılan yeni oyuncu duyuruldu Kanal D'den beklenmedik hamle. Arka Sokaklar'a katılan yeni oyuncu duyuruldu
ÇOK OKUNANLAR
Satıcısı açıkladı: Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı
İddia I AKP, torpil için sınavı iptal etti: Yetmedi dekan görevinden alındı AKP, torpil için sınavı iptal etti: Yetmedi dekan görevinden alındı
Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor
Şutsuz biten Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı ile ilgili flaş iddia: Yüklü miktarda beraberlik bahsi oynandı Şutsuz maçla ilgili flaş iddia
Son ankette dikkat çeken sonuçlar: Eğer emekli maaşlarına zam yapılsaydı, AKP birinci olur muydu? Emekli maaşlarına zam yapılsaydı, AKP birinci olur muydu?