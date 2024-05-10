QNB Finansbank’ta mayıs promosyonu zamlandı. Emeklilere ek ödeme var

15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü kampanyası duyuruldu. QNB Finansbank yeni promosyon kampanyasıyla ilgili detayları açıkladı

QNB Finansbank’ta mayıs promosyonu zamlandı. Emeklilere ek ödeme var

QNB Finansbank, emeklilere özel bir kampanya duyurdu. Bu kampanya kapsamında, CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine yıllık 1.200 TL indirim ve 15.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunulmaktadır. Toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanmak için ayrıntılar da banka tarafından yapılan duyuruyla paylaşıldı.

QNB Finansbank’ta mayıs promosyonu zamlandı. Emeklilere ek ödeme var - Resim : 1

İşte bankanın yaptığı açıklama

Emeklilere 16,200 TL’ye varan emekli ödülü kampanyamızdan faydalanmak için, şubelerimizden internet bankacılığından veya 0850 222 11 00 QNB Finansbank Emekli Bankacılığı Hattı'ndan başvuruda bulunmanız ve emekli maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alacağınıza dair taahhüt vermeniz veya "emekli maaş taahhütnamesi" onaylamanız gerekmektedir.
Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş alan emeklilerimize, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

QNB Finansbank’ta mayıs promosyonu zamlandı. Emeklilere ek ödeme var - Resim : 2
3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak promosyon ödemesinin hesabınıza yatırıldığı tarih esas alınacaktır.


18 yaş altında emekli maaşı alan müşterilerimiz için anne veya babasının velayeti gerekmektedir. Anne veya babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını esas alarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır.

QNB Finansbank’ta mayıs promosyonu zamlandı. Emeklilere ek ödeme var - Resim : 3


Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

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