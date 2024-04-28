Ekonomist Özgür Demirtaş, ekonominin düzelmesi için yapılması gerekenleri açıkladı: Önce adalet diyeceksiniz

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Ekonomi düzelsin mi istiyorsunuz? Önce adalet diyeceksiniz. Midenize ekmek mi girsin istiyorsunuz? Önce hukuk diyeceksiniz" dedi.

Ekonomist Özgür Demirtaş, ekonominin düzelmesi için yapılması gerekenleri açıkladı: Önce adalet diyeceksiniz

Türkiye'de ekonomik tablo gittikçe kötüye gidiyor.

Yüksek döviz kurları ve yüksek enflasyonla halkın beli bükülürken, vatandaş asgari ücretle veya asgari yaşamında altında emekli aylığı ile hayatta kalmaya çalışıyor.

1 Dolar 32,51 TL, 1 euro ise 34,77 TL iken, şişirme TÜİK verilerine göre bile enflasyon yüzde 68,50 oranında.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomideki kötü gidişin çözümüyle ilgili bir açıklama yaptı.

Demirtaş, “Ekonomi düzelsin mi istiyorsunuz? Önce ADALET diyeceksiniz. Midenize ekmek mi girsin istiyorsunuz? Önce HUKUK diyeceksiniz? Refah içinde mi yaşamak istiyorsunuz? Kurumlar BAĞIMSIZ olsun diyeceksiniz…” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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