Macaristan'da Yunus Emre Büstü açıldı: Türk-Macar dostluğu ve kültürel bağlar kutlandı

Macaristan’ın Keçkemet kentinde, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında mutasavvıf ve şair Yunus Emre anısına Macar sanatçı Györgyi Lantos tarafından yapılan büstün açılışı gerçekleştirildi.

Büstün açılış konuşmasını yapan Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Sandor Lezsak, Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik mesajlarının günümüzde de geçerliliğini koruduğuna vurgu yaptı. Lezsak, büstün iki ülke arasındaki dostluğun ve kültürel alışverişin kalıcı bir sembolü olacağını söyledi.

Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ise Yunus Emre'nin heykelinin bu güzel mekanda yer almasının mutluluk verici olduğunu ifade etti. Ekşioğlu, Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü ve insanlık değerlerinin her iki halk için de ortak değerler olduğunu ve büstün onun felsefesini ve şiirlerinin evrenselliğini gelecek nesillere aktaracağını söyledi.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop da törende yaptığı konuşmada Yunus Emre'nin Türkçeyi ustalıkla kullanarak insanları iyiye ve güzele davet eden, şiirlerinde evrensel mesajlar veren bir şair olduğunu belirtti.

Konuşmalar sonrası, Budapeşte YEE'de Türkçe öğrenen Macar halk müziği sanatçısı Tilla Török ve grubu tarafından Yunus Emre'nin şiirlerinin Türkçe ve Macarca seslendirildiği bir konser düzenlendi.

Kaynak: AA