Kuveyt'te 13 bakandan oluşan yeni hükümet kuruldu

Kuveyt'te, Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah başkanlığında 13 bakandan oluşan yeni hükümet kuruldu.

Kuveyt'te 13 bakandan oluşan yeni hükümet kuruldu

Kuveyt'te yeni hükümet kuruldu. 13 bakandan oluşan kabineye Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah başkanlık ediyor. Yeni bakanlar kurulu, 10 Mayıs'ta meclisin feshedilmesi ve anayasanın bazı maddelerinin askıya alınması kararının ardından göreve başladı. Abdullah Ali Abdulah el-Yahya da dışişleri bakanlığına getirildi.

Kuveyt’teki Ceride gazetesi, önceki hükümetteki birçok isme yeni kabinede tekrar görev verildiğini, 2 kadın bakanın da yer aldığı hükümete 4 yeni ismin daha katıldığını yazdı.

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 10 Mayıs’ta, meclisin feshedilmesi ve anayasanın bazı maddelerinin 4 yılı aşmamak üzere askıya alınması talimatı vermişti.

Kuveyt Emiri, bu adımı "ülkeyi kurtarmak ve ülkenin çıkarlarını güvence altına almak için alınmış zor bir karar" olarak nitelendirerek, ülkenin "dayanılmaz zorluklar ve engellerle" karşı karşıya kaldığını belirtmişti.

Kuveyt Emiri Sabah, 15 Şubat'ta da meclisi feshetmişti.

Kaynak: AA

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