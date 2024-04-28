İnşaat sektör dernekleri protestoya hazırlanıyor

İnşaat sektör temsilcileri; inşaat malzemesi üretimindeki girdi maliyetlerinde (döviz, enerji, akaryakıt, işçilik) ciddi bir artış yaşanmazken, genel toplamda yüzde 50’leri bulan zamların piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini söylüyor. Sektörün en büyük dernekleri önümüzdeki ay yaşanan bu durumu protesto edeceklerini açıkladı.

Türkiye gazetesinden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre, artan girdi maliyetlerinden şikâyet eden sektör temsilcileri “Fırsatçılık var burada. Serbest piyasa da işlemiyor, el altı müdahale var. Rekabet Kurumunu göreve çağırıyoruz. Camda da fiyat artışları ve tedarik sıkıntıları var. İşçiliğimiz de çok artıyor. Ortalama bir işçimiz mühendislerin iki katını alıyor. Bütün bunlar birleşince müteahhitte konut yapma iştahı kalmıyor. Ev yapmak güçleşiyor, bu da insanlarımızın ev almasını zorlaştırıyor. Sektör dernekleri konuyla ilgili protestoya hazırlanıyor” dedi.

Yalnızca çimento ve beton değil, demir fiyatlarındaki sebepsiz fiyat artışları da şikayetlere neden oluyor. Son üç ayda fiyatı yüzde 40 artan inşaat demiri üretim maliyetlerini adeta uçuruyor. İnşaat demiri fiyatları; 20-25-26-28 mm kalın demirlerde güncel spot demir fiyatı tonu 22 bin 500 TL ile ve 16-18-22-32 mm demir fiyatları 24 bin 500 civarında seyrediyor. Öte yandan inşaatlarda kullanılan demirin yüzde 30’luk kısmı ithalat ile karşılanıyordu. Ancak yılbaşından bu yana inşaat demirinin ithalatı yüzde 40 düştü. Müteahhitler genel olarak demir talebini iç piyasadan karşılamaya başladı. İddialara göre iç piyasada tekelleşen bazı demir üreticileri fiyatlarla istedikleri gibi oynamaya başladı. Bu da konut sektöründe problem yaşanmasına yol açtı.

İnşaat sektöründeki fiyat artışlarına karşı dur denilmesi çağrısında bulunan sektör temsilcileri “İnşaat sektörü dernekleri önümüzdeki ay 51 bölge temsilcisi ile Sayın Cumhurbaşkanı’na konuyu iletecek.